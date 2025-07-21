Серйозні травми: на Харківщині підірвався тракторист
29-річний тракторист наїхав на міну на території Балаклійської громади, повідомив 21 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На території Балаклійської громади в полі підірвався тракторист. Подія трапилася біля села Вербівка. Внаслідок вибуху невідомого предмету 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу“, – написав начальник ХОВА.
Він повідомив, що зараз потерпілому надають допомогу.
Зазначимо, в Харківській області продовжується розмінування. За минулий тиждень сапери ДСНС знищили 499 російських мін та інших вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині знищили вже 125 369 одиниць ВНП. Однак у ДСНС постійно нагадують: Харківська область залишається однією з найзамінованіших в Україні. Тому необхідно зберігати пильність.
Читайте також: Чоловіки хотіли порибалити під Харковом, але підірвалися та поїхали до лікарні
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: міни, новини Харкова, подорвался, сінєгубов, тракторист;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Серйозні травми: на Харківщині підірвався тракторист»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 13:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний тракторист наїхав на міну на території Балаклійської громади, повідомив 21 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов".