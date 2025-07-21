Серйозні травми: на Харківщині підірвався тракторист

29-річний тракторист наїхав на міну на території Балаклійської громади, повідомив 21 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На території Балаклійської громади в полі підірвався тракторист. Подія трапилася біля села Вербівка. Внаслідок вибуху невідомого предмету 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу“, – написав начальник ХОВА.

Він повідомив, що зараз потерпілому надають допомогу.

Зазначимо, в Харківській області продовжується розмінування. За минулий тиждень сапери ДСНС знищили 499 російських мін та інших вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині знищили вже 125 369 одиниць ВНП. Однак у ДСНС постійно нагадують: Харківська область залишається однією з найзамінованіших в Україні. Тому необхідно зберігати пильність.