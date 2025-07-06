Автомобіль підірвався під Харковом – постраждали двоє чоловіків

Неподалік села Тернова Липецької громади Харківської області 6 липня автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Постраждали двоє чоловіків, їх ушпиталили, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обставини події з’ясовують правоохоронці. Тип вибухонебезпечного предмета встановлюють.

Надзвичайники зазначають, що на деокупованих територіях Харківщини в лісах, на польових дорогах, узбіччях, у лісосмугах можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети. У ДСНС закликають не пересуватися невідомими стежками та дорогами, особливо в районах, де велися бойові дії.

Як повідомляли в Центрі координації протимінної діяльності, з 26 червня по 2 липня сапери в Харківській області виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Було обстежено майже 228 га сільгоспугідь, понад 3 кілометри ліній електропередачі, 2,5 кілометра ділянок автошляхів, 0,5 га акваторії, майже 3 кілометри газопроводів. Розміновано 19 домоволодінь.

“Гаряча лінія” з питань протимінної діяльності: 0800 33 10 40.