Одна дитина загинула і ще двоє постраждали внаслідок обстрілів Харківщини
Двоє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби. Ще 11 жителів постраждали, у тому числі двоє дітей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У Харкові постраждали 46-річна жінка і 2-річна дівчинка; у с. Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік; у Куп’янську загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і 2 65-річні жінки; у с. Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка”, – написав Синєгубов.
Росіяни застосували по регіону 23 некеровані авіаційні ракети, 14 КАБів, 11 БпЛА «Шахед», 31 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния», три FPV-дрони та один БпЛА невстановленого типу.
За даними Синєгубова, вночі Шевченківський та Новобаварський райони Харкова військові РФ атакували вісьмома безпілотниками. Пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічна клініка, кафе, два магазини, нежитлова будівля та чотири автівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 09:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби. Ще 11 жителів постраждали, у тому числі двоє дітей.".