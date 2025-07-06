Росіяни штурмували у прикордонні Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу ЗС РФ атакували 15 разів, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.
На Південно-Слобожанському напрямку було сім боїв у районі Вовчанська та у напрямку Амбарного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурми в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, супротивник атакував 37 разів, зокрема біля Нового Миру на Харківщині.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, один літак, 216 БпЛА та 104 одиниці автомобільної техніки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 08:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу ЗС РФ атакували 15 разів, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".