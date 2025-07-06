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Россияне штурмовали в приграничье Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:44   06.07.2025
Елена Нагорная
Россияне штурмовали в приграничье Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за минувшие сутки ВС РФ атаковали 15 раз, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Отрадное, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее.

На Южно-Слобожанском направлении было семь боев в районе Волчанска и в направлении Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, противник атаковал 37 раз, в частности у Нового Мира на Харьковщине.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, один самолет, 216 БпЛА и 104 единицы автомобильной техники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 08:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за минувшие сутки ВС РФ атаковали 15 раз, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".