Войска РФ продвинулись на Харьковщине, но не близ границы — ISW
У военных РФ есть незначительное продвижение в юго-западной части поселка Двуречная Купянского района, информирует американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 5 июля.
При этом аналитики не подтверждают заявления российского милблогера от 4 и 5 июля, что якобы войска РФ продвинулись на юго-запад от приграничного села Меловое и на запад от села Тополи.
“Источник, который, как сообщается, связан с украинской военной разведкой, сообщил 4 июля, что войска РФ захватили Меловое и окружающие лесные массивы и, вероятно, готовятся атаковать Бологовку или Отрадное в ближайшее время, чтобы поддержать их усилия по созданию плацдарма на западном (правом) берегу реки Оскол. Источник заявил, что российские войска не начали широкомасштабную наступательную операцию вблизи Мелового и пытаются наступать в направлении Зарубинки и Амбарного”, — пишет ISW.
По данным аналитиков, на Харьковском и Боровском направлениях у россиян продвижения нет. Заявление о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от Новой Кругляковки ISW не подтверждает.
Читайте также: Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
Напомним, в ночь на 4 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Купянском районе россияне оккупировали приграничные села Меловое и Строевка.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, двуречная, Меловое, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Войска РФ продвинулись на Харьковщине, но не близ границы — ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 08:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У военных РФ есть незначительное продвижение в юго-западной части поселка Двуречная Купянского района, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".