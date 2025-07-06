Войска РФ продвинулись на Харьковщине, но не близ границы — ISW

У военных РФ есть незначительное продвижение в юго-западной части поселка Двуречная Купянского района, информирует американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 5 июля.

При этом аналитики не подтверждают заявления российского милблогера от 4 и 5 июля, что якобы войска РФ продвинулись на юго-запад от приграничного села Меловое и на запад от села Тополи.



“Источник, который, как сообщается, связан с украинской военной разведкой, сообщил 4 июля, что войска РФ захватили Меловое и окружающие лесные массивы и, вероятно, готовятся атаковать Бологовку или Отрадное в ближайшее время, чтобы поддержать их усилия по созданию плацдарма на западном (правом) берегу реки Оскол. Источник заявил, что российские войска не начали широкомасштабную наступательную операцию вблизи Мелового и пытаются наступать в направлении Зарубинки и Амбарного”, — пишет ISW.



По данным аналитиков, на Харьковском и Боровском направлениях у россиян продвижения нет. Заявление о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от Новой Кругляковки ISW не подтверждает.

Напомним, в ночь на 4 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Купянском районе россияне оккупировали приграничные села Меловое и Строевка.