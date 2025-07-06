Війська РФ просунулися на Харківщині, але не поблизу кордону – ISW
Військові РФ мають незначне просування у південно-західній частині селища Дворічна Куп’янського району, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня.
При цьому аналітики не підтверджують заяви російського мілблогера від 4 і 5 липня, що нібито війська РФ просунулися на південний захід від прикордонного села Мілове і на захід від села Тополі.
“Джерело, яке, як повідомляють, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило 4 липня, що війська РФ захопили Мілове і навколишні лісові масиви та, імовірно, готуються атакувати Бологівку або Одрадне найближчим часом, щоб підтримати їхні зусилля зі створення плацдарму на західному (правому) березі річки Оскіл. Джерело заявило, що російські війська не розпочали широкомасштабну наступальну операцію поблизу Мілового і намагаються наступати в напрямку Зарубинки та Амбарного”, – пише ISW.
За даними аналітиків, на Харківському та Борівському напрямках у росіян просування немає. Заяву щодо нібито просування військ РФ на північний схід від Нової Кругляківки ISW не підтверджує.
Читайте також: Сирський на Харківщині: «Є загроза нових наступальних дій»
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня аналітики проєкту Deep State повідомили, що у Куп’янському районі росіяни окупували прикордонні села Мілове та Строївка.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, двуречная, Меловое, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Війська РФ просунулися на Харківщині, але не поблизу кордону – ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 08:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ мають незначне просування у південно-західній частині селища Дворічна Куп’янського району, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".