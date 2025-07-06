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Війська РФ просунулися на Харківщині, але не поблизу кордону – ISW

Фронт 08:13   06.07.2025
Олена Нагорна
Війська РФ просунулися на Харківщині, але не поблизу кордону – ISW Карта DeepState

Військові РФ мають незначне просування у південно-західній частині селища Дворічна Куп’янського району, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня.

При цьому аналітики не підтверджують заяви російського мілблогера від 4 і 5 липня, що нібито війська РФ просунулися на південний захід від прикордонного села Мілове і на захід від села Тополі.

“Джерело, яке, як повідомляють, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило 4 липня, що війська РФ захопили Мілове і навколишні лісові масиви та, імовірно, готуються атакувати Бологівку або Одрадне найближчим часом, щоб підтримати їхні зусилля зі створення плацдарму на західному (правому) березі річки Оскіл. Джерело заявило, що російські війська не розпочали широкомасштабну наступальну операцію поблизу Мілового і намагаються наступати в напрямку Зарубинки та Амбарного”, – пише ISW.

За даними аналітиків, на Харківському та Борівському напрямках у росіян просування немає. Заяву щодо нібито просування військ РФ на північний схід від Нової Кругляківки ISW не підтверджує.

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Нагадаємо, у ніч проти 4 липня аналітики проєкту Deep State повідомили, що у Куп’янському районі росіяни окупували прикордонні села Мілове та Строївка.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 08:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ мають незначне просування у південно-західній частині селища Дворічна Куп’янського району, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".