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Відразу два населені пункти на Харківщині окупувала РФ – Deep State

Україна 07:30   04.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відразу два населені пункти на Харківщині окупувала РФ – Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які населені пункти захопив ворог.

Зокрема, згідно з оновленою інформацією, РФ окупувала Строївку Куп’янського району.

Також, за інформацією експертів Deep State, під контроль росіян перейшло і Мілове Куп’янської громади.

Крім того, пишуть аналітики, окупанти просунулися біля Тополі Куп’янського району.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які населені пункти захопив ворог.".