Відразу два населені пункти на Харківщині окупувала РФ – Deep State
Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які населені пункти захопив ворог.
Зокрема, згідно з оновленою інформацією, РФ окупувала Строївку Куп’янського району.
Також, за інформацією експертів Deep State, під контроль росіян перейшло і Мілове Куп’янської громади.
Крім того, пишуть аналітики, окупанти просунулися біля Тополі Куп’янського району.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитки, карты, эксперты;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які населені пункти захопив ворог.".