Жодна людина у світі не знає, коли закінчиться війна в Україні – Жорін

Політика 18:37   19.10.2025
Максим Жорін
заступник командира 3-го АК ЗСУ
Жодна людина у світі не знає, коли закінчиться війна в Україні. Це єдиний факт, який треба мати на увазі при плануванні свого життя зараз. Бачу, що знову активізувалися різні експерти, аналітики та пророки, які озвучують терміни завершення бойових дій. Не маючи насправді жодних реальних аргументів, що підтверджують їхні припущення… Особисто я в питанні озвучення строків жодної різниці між черговим “експертом” та ворожкою не бачу.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-го АК ЗСУ
