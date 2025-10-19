Live
  • Вс 19.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине — Жорин

Мир 18:37   19.10.2025
Максим Жорин
заместитель командира 3-го АК ВСУ
Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине — Жорин

Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине. Это единственный факт, который нужно иметь в виду при планировании своей жизни сейчас. Вижу, что снова активизировались разные эксперты, аналитики и пророки, озвучивающие сроки завершения боевых действий. Не имея на самом деле никаких реальных аргументов, подтверждающих их предположения… Лично я в вопросе озвучивания сроков никакой разницы между очередным «экспертом» и гадалкой не вижу.

Автор: Максим Жорин, заместитель командира 3-го АК ВСУ
Популярно
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
19.10.2025, 12:37
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
18.10.2025, 15:20
Новости Харькова — главное за 19 октября: ограничения мощности, удары КАБами
Новости Харькова — главное за 19 октября: ограничения мощности, удары КАБами
19.10.2025, 19:24
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025, 14:15
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
19.10.2025, 13:51
Мужчину убили обстрелом из РСЗО на Харьковщине утром 19 октября
Мужчину убили обстрелом из РСЗО на Харьковщине утром 19 октября
19.10.2025, 17:24

Новости по теме:

19.10.2025
Атак на севере Харьковщины стало меньше — данные Генштаба ВСУ
17.10.2025
Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
15.10.2025
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
14.10.2025
Уже около полугода враг не проводил массированные атаки возле Липцев – военный
14.10.2025
Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине — Жорин», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 18:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-го АК ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине. Это единственный факт, который нужно иметь в виду при планировании…".