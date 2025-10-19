Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине — Жорин
Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине. Это единственный факт, который нужно иметь в виду при планировании своей жизни сейчас. Вижу, что снова активизировались разные эксперты, аналитики и пророки, озвучивающие сроки завершения боевых действий. Не имея на самом деле никаких реальных аргументов, подтверждающих их предположения… Лично я в вопросе озвучивания сроков никакой разницы между очередным «экспертом» и гадалкой не вижу.
