“Перемоги” росіян у Вовчанську та Куп’янську проаналізували в ISW
У зведенні 11 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували чергові заяви росіян про їхнє нібито просування на двох напрямках Харківщини.
За даними аналітиків, лінія фронту на Південно-Слобожанському напрямку залишилася незмінною. І хоча ворог стверджував, що ЗС РФ просунулися на заході від Синельникового та на лівому березі річки Вовча у Вовчанську, ця інформація – фейкова.
“9 і 10 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового та Вовчанська. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували у Вовчанську та поблизу Синельникового”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
Також окупанти розповсюджували інформацію про захоплення територій на північному сході в Куп’янську. Але вона, зазначають аналітики, також не відповідає дійсності.
“9 та 10 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Мирового; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного”, – передають експерти.
Також атаки РФ на Борівському та Великобурлуцькому напрямках не увінчалися успіхом, додали в ISW.
Читайте також: Стан пораненої дівчинки в Куп’янську ще тяжкий, що загрожує батькам – ХОВА
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Перемоги” росіян у Вовчанську та Куп’янську проаналізували в ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 11 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували чергові заяви росіян про їхнє нібито просування на двох напрямках Харківщини.".