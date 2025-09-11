“Перемоги” росіян у Вовчанську та Куп’янську проаналізували в ISW

У зведенні 11 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували чергові заяви росіян про їхнє нібито просування на двох напрямках Харківщини.

За даними аналітиків, лінія фронту на Південно-Слобожанському напрямку залишилася незмінною. І хоча ворог стверджував, що ЗС РФ просунулися на заході від Синельникового та на лівому березі річки Вовча у Вовчанську, ця інформація – фейкова.

“9 і 10 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового та Вовчанська. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували у Вовчанську та поблизу Синельникового”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Також окупанти розповсюджували інформацію про захоплення територій на північному сході в Куп’янську. Але вона, зазначають аналітики, також не відповідає дійсності.

“9 та 10 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Мирового; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного”, – передають експерти.

Також атаки РФ на Борівському та Великобурлуцькому напрямках не увінчалися успіхом, додали в ISW.