«Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп’янську ще важкий

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що 6-річну дівчинку, яка постраждала 7 вересня внаслідок обстрілу міста Куп’янськ, прооперували. Її стан досі важкий.

«Знаходиться в нейрохірургії. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя. Це був сюрприз для нас – те, що дитина перебуває в Куп’янську. Далі будемо розбиратися і з батьками, вже є напрацювання, повідомлення до правоохоронних органів, до соцслужб», – зазначив голова ХОВА.

Він зазначив, що де-юре дітей у Куп’янську наразі не має бути.

«Звичайно, що зараз посилюємо роботу і правоохоронного блоку, тощо. Однак, ми навіть не можемо наразі пройти по домах тому, що це велика територія, це пряма небезпека, і для правоохоронців, і для цивільних, і для працівників МВА. Там ще залишається 880 людей. Ще раз будемо працювати, щоб пересвідчитись, що дітей там немає», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 7 вересня росіяни близько 14:30 з мінометів обстріляли Куп’янськ. Поранення отримала 6-річна дівчинка, інформували в Харківській обласній прокуратурі. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що батьки дитини виїхали, а дитину залишили у бабусі.