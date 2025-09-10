Live
«Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп’янську ще важкий

Записано 16:18   10.09.2025
Вікторія Яковенко
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що 6-річну дівчинку, яка постраждала 7 вересня внаслідок обстрілу міста Куп’янськ, прооперували. Її стан досі важкий.

«Знаходиться в нейрохірургії. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя. Це був сюрприз для нас – те, що дитина перебуває в Куп’янську. Далі будемо розбиратися і з батьками, вже є напрацювання, повідомлення до правоохоронних органів, до соцслужб», – зазначив голова ХОВА.

Він зазначив, що де-юре дітей у Куп’янську наразі не має бути.

«Звичайно, що зараз посилюємо роботу і правоохоронного блоку, тощо. Однак, ми навіть не можемо наразі пройти по домах тому, що це велика територія, це пряма небезпека, і для правоохоронців, і для цивільних, і для працівників МВА. Там ще залишається 880 людей. Ще раз будемо працювати, щоб пересвідчитись, що дітей там немає», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 7 вересня росіяни близько 14:30 з мінометів обстріляли Куп’янськ. Поранення отримала 6-річна дівчинка, інформували в Харківській обласній прокуратурі. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що батьки дитини виїхали, а дитину залишили у бабусі.

Читайте також: МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему

Автор: Вікторія Яковенко
Бій триває на Куп'янському напрямку: Генштаб на 16:00
Бій триває на Куп'янському напрямку: Генштаб на 16:00
10.09.2025, 16:49
10.09.2025, 16:49
Харків'янка з Гарварду пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків'янка з Гарварду пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
09.09.2025, 18:18
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції
10.09.2025, 15:30
10.09.2025, 15:30
«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов
«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов
10.09.2025, 14:56
10.09.2025, 14:56
Новини Харкова — головне за 10 вересня: обстріли, які будинки знесуть у місті
Новини Харкова — головне за 10 вересня: обстріли, які будинки знесуть у місті
10.09.2025, 16:51
10.09.2025, 16:51

21:05
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
21:31
«Пакет школяра»: хто має право на виплату в 5 тис. грн, пояснили в ХОВА
20:27
Діти застрягли у вентиляційній шахті: в Харкові ДСНС рятувала бранців 📹
21:35
Скільки першокласників сяде 1 вересня за парти в Харкові – дані мерії
12:40
1 вересня в Харкові: чого чекати від навчального року – інтерв’ю Ольги Деменко

