Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
6-річна дівчинка, яка постраждала напередодні внаслідок обстрілу міста Куп’янськ, перебуває у важкому стані, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Щодо дівчинки, тут велике питання у нас було, чому дитина перебуває у Куп’янську, коли ми проводили евакуацію і всіх дітей з цього населеного пункту вивезли. Було з’ясовано, що батьки самостійно виїхали, дитину залишили у бабусі. Велика кількість питань до всіх служб, далі будемо з’ясовувати всі обставини», – зазначив Синєгубов.
За його даними, дівчинка наразі знаходиться у відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу.
Голова ХОВА уточнив, що на Куп’янському напрямку ще залишається 5121 людина, з них у Куп’янську – 896. З Борівської громади евакуювати потрібно 1598 людей.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, нещодавно начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що примусову евакуацію сімей із дітьми завершили вже давно. Понад рік на території громади немає дітей.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, евакуація, куп'янск, Олег Синегубов, родители;
Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 12:09;
