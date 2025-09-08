“Головний підсумок останніх семи днів” назвав Терехов
Мер Ігор Терехов розповів, як минув тиждень у Харкові.
На його думку, головним підсумком минулого тижня стало те, що в місті немає жодного пораненого та загиблого. Однак, наголосив мер, це не означає, що всі сім днів у місті було “тихо”.
“Так, ворог завдав одного удару по місту, використавши БпЛА типу «Молния». Вибух стався поблизу навчального закладу в Салтівському районі”, – нагадав міський голова.
Також Терехов підкреслив, що в Харкові тривога звучала на 35 годин або на 51% менше, ніж в області.
“Це обнадійлива тенденція, але вона не має притупляти нашу пильність. Ворог залишається активним, і ситуація може змінитися будь-якої миті”, – зазначив міський голова.
Враховуючи це, він закликав мешканців завжди реагувати на сигнали повітряних тривог. Адже якщо Харків “червоніє” – це говорить про реальну загрозу обстрілу.
