Общество 11:45   08.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов рассказал, как прошла неделя в Харькове.

По его мнению, главным итогом минувшей недели стало то, что в городе нет ни одного раненого и погибшего. Однако, подчеркнул мэр, это не означает, что все семь дней в городе было «тихо».

«Так, враг нанес один удар по городу, использовав БпЛА типа «Молния». Взрыв произошел вблизи учебного заведения в Салтовском районе», – напомнил городской голова.

Также Терехов акцентировал, что в Харькове тревога звучала на 35 часов или на 51% меньше, чем в области.

«Это обнадеживающая тенденция, но она не должна притуплять нашу бдительность. Враг остается активным, и ситуация может измениться в любой момент», – отметил городской голова.

Ввиду этого он призвал жителей всегда реагировать на сигналы воздушных тревог. Ведь, если Харьков «краснеет» – это говорит о реальной угрозе обстрелов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
«Главный итог последних семи дней» назвал Терехов
