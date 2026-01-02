Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
Фото: ХГС
Мэр Харькова Игорь Терехов вошел в тройку украинских региональных лидеров с высоким уровнем доверия и занял первое место среди городских голов.
Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».
В общем рейтинге региональных лидеров Игорь Терехов занял второе место с набранными 40,3% ответов «полностью/скорее доверяю». Индекс доверия к мэру составляет 0,49, где «0» – вообще не доверяю, а «1» – полностью доверяю.
А среди мэров, попавших в рейтинг региональных лидеров, именно Терехов получил самый высокий уровень общественной поддержки и занял первое место.
