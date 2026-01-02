Live

Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине

Общество 14:14   02.01.2026
Оксана Якушко
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов вошел в тройку украинских региональных лидеров с высоким уровнем доверия и занял первое место среди городских голов.

Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

В общем рейтинге региональных лидеров Игорь Терехов занял второе место с набранными 40,3% ответов «полностью/скорее доверяю». Индекс доверия к мэру составляет 0,49, где «0» – вообще не доверяю, а «1» – полностью доверяю.

А среди мэров, попавших в рейтинг региональных лидеров, именно Терехов получил самый высокий уровень общественной поддержки и занял первое место.

Фото: ХГС

Автор: Оксана Якушко
