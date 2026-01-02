Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні
Мер Харкова Ігор Терехов увійшов до трійки українських регіональних лідерів з найвищим рівнем довіри та посів перше місце серед міських голів.
Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс».
У загальному рейтингу регіональних лідерів Ігор Терехов посів другу сходинку з набраними 40,3% відповідей «повністю/скоріше довіряю». Індекс довіри до мера становить 0,49, де «0» – взагалі не довіряю, а «1» – повністю довіряю.
А серед мерів, що потрапили до рейтингу регіональних лідерів, саме Терехов отримав найвищий рівень суспільної підтримки і посів перше місце.
Опитування проводили в грудні 2025 року, воно охопило 2 тис. респондентів.
Читайте також: Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, мер, рейтинг, соцопрос, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 14:14;