Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні

Мер Харкова Ігор Терехов увійшов до трійки українських регіональних лідерів з найвищим рівнем довіри та посів перше місце серед міських голів.

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс».

У загальному рейтингу регіональних лідерів Ігор Терехов посів другу сходинку з набраними 40,3% відповідей «повністю/скоріше довіряю». Індекс довіри до мера становить 0,49, де «0» – взагалі не довіряю, а «1» – повністю довіряю.

А серед мерів, що потрапили до рейтингу регіональних лідерів, саме Терехов отримав найвищий рівень суспільної підтримки і посів перше місце.

Опитування проводили в грудні 2025 року, воно охопило 2 тис. респондентів.