Під час евакуації атакував FPV: як вивозили жінок з селища Слатине (відео)

16 червня правоохоронці вивезли двох жінок з селища Слатине, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів. Чому ця евакуація була небезпечною, повідомили копи.

“Під час проведення евакуаційних заходів російські війська здійснили атаку FPV-дроном. Незважаючи на небезпеку, поліцейські продовжили виконання завдання та забезпечили безпечну евакуацію людей. Евакуйованих супроводили до координаційного центру в Харкові”, – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, у суботу, 13 червня, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко інформувавав, що протягом трьох діб внаслідок російських атак загинули двоє мешканців Козачої Лопані (сусіднє селище із населеним пунктом Слатине), ще один чоловік отримав поранення. Він закликав жителів прикордоння до негайної евакуації.