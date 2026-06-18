Во время эвакуации атаковал FPV: как вывозили женщин из поселка Слатино 📹
16 июня правоохранители вывезли двух женщин из поселка Слатино, которое находится под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Почему эта эвакуация была опасной, сообщили копы.
«При проведении эвакуационных мероприятий российские войска осуществили атаку FPV-дроном. Несмотря на опасность, полицейские продолжили выполнение задачи и обеспечили безопасную эвакуацию людей. Эвакуированных сопровождали в координационный центр в Харькове», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, в субботу, 13 июня, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал, что в течение трех суток в результате российских атак погибли двое жителей Казачьей Лопани (соседний поселок с населенным пунктом Слатино), еще один человек получил ранения. Он призвал жителей приграничья к немедленной эвакуации.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 12:25;