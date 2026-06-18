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Новини Харкова – головне за 18 червня: як минула ніч

Події 07:10   18.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 18 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Летіли БпЛА та балістика: як минула ніч

О 00:26 оголосили тривогу в Харкові та області. Виникла загроза застосування балістики, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Незабаром на півночі регіону з’явилися ударні БпЛА, а о 01:46 – нові групи безпілотників. О 02:25 пролунав відбій, але тихо було недовго. Вже о 03:15 тривогу відновили – знову через загрозу ударів БпЛА, а також балістики.

Цього разу тривога тривала до самого ранку – о 06:11 дали відбій, а вже о 06:33 регіон знову почервонів. На Харківщину полетіли дрони. О 07:00 загроза зникла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".