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Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії

Події 07:23   16.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

Вісім постраждалих, серед них – діти: РФ била вночі по Балаклії

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі 16 червня росіяни випускали по Балаклії безпілотники.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, у тому числі – чотирирічна дівчинка та 13-річний хлопчик.

“Спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж”, – додав Синєгубов.

На місцях “прильотів” продовжують працювати екстрені служби, уточнив він. Зазначимо, тривога цієї ночі звучала один раз – її оголосили о 01:24, проте відбою станом на 07:10 не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".