Новости Харькова – главное 16 июня: пострадавшие в Балаклее
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07:22
Восемь пострадавших, среди них – дети: РФ била ночью по Балаклее
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью 16 июня россияне выпускали по Балаклее беспилотники.
В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе – четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик.
«Вспыхнули четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж», – добавил Синегубов.
На местах «прилетах» продолжают работать экстренные службы, уточнил он. Отметим, тревога этой ночью звучала один раз – ее объявили в 01:24, однако отбоя по состоянию на 07:10 не было.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 07:23;