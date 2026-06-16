Девять раз пытались прорваться оккупанты за сутки на Харьковщине
Девять атак остановили украинские защитники на Харьковщине за минувшие сутки, пишут в Генштабе ВСУ.
На севере от Харькова было пять боев в районе Старицы, Избицкого, Вильчи, Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении СОУ отбили четыре штурма врага около Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Подолов.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 74 ракеты, и 82 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9297 дронов-камикадзе и осуществил 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 08:11;