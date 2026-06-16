Восемь пострадавших, среди них – дети: РФ била ночью по Балаклее

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью 16 июня россияне выпускали по Балаклее беспилотники.

В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе – четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик.

«Вспыхнули четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж», – добавил Синегубов.

На местах «прилетах» продолжают работать экстренные службы, уточнил он.

Отметим, тревога этой ночью звучала один раз – ее объявили в 01:24, однако отбоя по состоянию на 07:10 не было.