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Восемь пострадавших, среди них – дети: РФ била ночью по Балаклее

Происшествия 07:10   16.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь пострадавших, среди них – дети: РФ била ночью по Балаклее

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью 16 июня россияне выпускали по Балаклее беспилотники.

В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе – четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик.

«Вспыхнули четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж», – добавил Синегубов.

На местах «прилетах» продолжают работать экстренные службы, уточнил он.

Отметим, тревога этой ночью звучала один раз – ее объявили в 01:24, однако отбоя по состоянию на 07:10 не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью 16 июня россияне выпускали по Балаклее беспилотники.".