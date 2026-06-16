Вісім постраждалих, серед них – діти: РФ била вночі по Балаклії

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі 16 червня росіяни випускали по Балаклії безпілотники.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, у тому числі – чотирирічна дівчинка та 13-річний хлопчик.

“Спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж”, – додав Синєгубов.

На місцях “прильотів” продовжують працювати екстрені служби, уточнив він.

Зазначимо, тривога цієї ночі звучала один раз – її оголосили о 01:24, проте відбою станом на 07:10 не було.