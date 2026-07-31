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Спецтехника из Японии превращает руины в щебень под Харьковом: что дальше

Общество 20:47   31.07.2026
Елена Нагорная
Спецтехника из Японии превращает руины в щебень под Харьковом: что дальше Фото: КП «Муниципальная компания обращения с отходами»

На полигоне под Харьковом бетон из разрушенных в результате «прилетов» домов перерабатывают во вторичный щебень. Для этого используют специальную японскую технику, которую КП «Муниципальная компания обращения с отходами» получила в августе 2024 года.

Сейчас предприятие работает с текущими отходами, которые остаются в ходе реконструкции зданий, рассказал МГ «Объектив» мастер участка измельчения отходов КП Алексей Пономаренко.

От Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Харьков получил два измельчителя для переработки бетона, сито, а также погрузочную технику и оборудование для разборки и сортировки поврежденных зданий.

«Эти японские дробилки, которые у нас есть, перерабатывают бетон в щебень. А та арматура, которая попадается в бетоне, идет только на переработку, на переплавку», — отмечает специалист.

Для панельных домов такое измельчение остается едва ли не единственным вариантом. Использовать даже визуально уцелевшие железобетонные плиты повторно без глубокой экспертизы невозможно — от взрывной волны в них могут образовываться скрытые трещины. Полученным вторичным щебнем коммунальщики пока подсыпают исключительно собственные территории.

На вопрос, можно ли использовать такой щебень в новом строительстве, Пономаренко отвечает: «Зависит от плотности этого щебня. Если гранит, он плотный, то здесь находится и бетон, и цемент. Плитка попадается, и это все надо исследовать. Как оно себя поведет при дальнейших нагрузках».

Глава ОО «Ноль отходов Харьков» Анна Прокаева указывает на юридические преграды в этом вопросе. По ее словам, использовать вторичный щебень, песок или цемент в восстановлении государственных и коммунальных объектов сейчас невозможно из-за отсутствия процедуры сертификации таких материалов.

«На сегодняшний день вот эти отходы после разрушений не имеют процедуры сертификации, нет, то есть, каким образом их можно повторно использовать при восстановлении. Пока это серая зона», — пояснила Прокаева.

Читайте также: Мусор или стройматериалы? Что происходит с завалами домов в Харькове (видео)

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 20:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На полигоне под Харьковом бетон из разрушенных в результате «прилетов» домов перерабатывают во вторичный щебень.".