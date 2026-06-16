Дев’ять разів намагалися прорватися окупанти за добу на Харківщині
Дев’ять атак зупинили українські захисники на Харківщині минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На півночі від Харкова було п’ять боїв у районі Стариці, Ізбицького, Вільчі, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку СОУ відбили чотири штурми ворога біля Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 08:11;