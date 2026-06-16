Где сегодня, 16 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

С начала суток Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине четыре вражеских атаки.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении украинские воины остановили две попытки оккупантов продвинуться в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

Напомним, американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет принял участие в эвакуации жителей Купянщины. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители подразделения «Белый Ангел» совместно с бойцами БПОН вывезли четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района. Среди них – двое маломобильных граждан.