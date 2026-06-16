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Де сьогодні, 16 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:46   16.06.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 16 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині чотири ворожі атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

Нагадаємо, американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет долучився до евакуації жителів Куп’янщини. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці підрозділу «Білий Янгол» спільно з бійцями БПОП вивезли чотирьох мешканців одного з населених пунктів Куп’янського району. Серед них – двоє маломобільних громадян.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині чотири ворожі атаки.".