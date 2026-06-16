Говард Баффет з’їздив з копами на Куп’янщину: евакуювали чотирьох людей (фото)

Американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет долучився до евакуації жителів Куп’янщини.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці підрозділу «Білий Янгол» спільно з бійцями БПОП вивезли чотирьох мешканців одного з населених пунктів Куп’янського району. Серед них – двоє маломобільних громадян.

«До проведення евакуаційних заходів долучився американський благодійник Говард Баффет, який особисто був присутній під час евакуації та підтримав роботу правоохоронців. Евакуйовані громадяни втратили свої домівки внаслідок ворожих обстрілів з боку російських військ. Завдяки професійним та злагодженим діям поліцейських операція пройшла успішно. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечному місці та отримують необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Говард Баффет вже не вперше бере участь в евакуації. Зокрема, у грудні торік він разом з правоохоронцями допоміг жителям передмістя Куп’янська евакуюватись на безпечні території.