Говард Баффет съездил с копами на Купянщину: вывезли четырех человек (фото)

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет принял участие в эвакуации жителей Купянщины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители подразделения «Белый Ангел» совместно с бойцами БПОН вывезли четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района. Среди них – двое маломобильных граждан.

«К проведению эвакуационных мероприятий присоединился американский благотворитель Говард Баффет, лично присутствовавший во время эвакуации и поддержавший работу правоохранителей. Эвакуированные граждане потеряли свои дома в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских операция прошла успешно. Все эвакуированные находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, Говард Баффет уже не в первый раз участвует в эвакуации. В частности, в декабре прошлого года он вместе с правоохранителями помог жителям пригорода Купянска эвакуироваться на безопасные территории.