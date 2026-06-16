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Говард Баффет съездил с копами на Купянщину: вывезли четырех человек (фото)

Общество 12:10   16.06.2026
Виктория Яковенко
Говард Баффет съездил с копами на Купянщину: вывезли четырех человек (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет принял участие в эвакуации жителей Купянщины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители подразделения «Белый Ангел» совместно с бойцами БПОН вывезли четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района. Среди них – двое маломобильных граждан.

«К проведению эвакуационных мероприятий присоединился американский благотворитель Говард Баффет, лично присутствовавший во время эвакуации и поддержавший работу правоохранителей. Эвакуированные граждане потеряли свои дома в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских операция прошла успешно. Все эвакуированные находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

эвакуация жителей Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
эвакуация жителей Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
эвакуация жителей Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, Говард Баффет уже не в первый раз участвует в эвакуации. В частности, в декабре прошлого года он вместе с правоохранителями помог жителям пригорода Купянска эвакуироваться на безопасные территории.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет принял участие в эвакуации жителей Купянщины.".