Жителей Купянщины эвакуировали вместе с американским бизнесменом Баффетом

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет посетил пригород Купянщины, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вместе со спецподразделением полиции «Белый Ангел» Баффет помог местным жителем эвакуироваться на безопасные территории, а также оценил масштабы разрушений в результате российских обстрелов.

«Благодаря бронированному автотранспорту, предоставленному фондом Говарда Баффета, полицейские уже эвакуировали более 200 мирных жителей из прифронтовых общин Харьковской области», – напомнили полицейские.

После чего Говард Баффет получил от полицейских презент –шеврон подразделения. Это, объяснили копы, – символ доверия, единства и совместной борьбы за человеческие жизни.