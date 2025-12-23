Жителей Купянщины эвакуировали вместе с американским бизнесменом Баффетом
Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет посетил пригород Купянщины, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Вместе со спецподразделением полиции «Белый Ангел» Баффет помог местным жителем эвакуироваться на безопасные территории, а также оценил масштабы разрушений в результате российских обстрелов.
«Благодаря бронированному автотранспорту, предоставленному фондом Говарда Баффета, полицейские уже эвакуировали более 200 мирных жителей из прифронтовых общин Харьковской области», – напомнили полицейские.
После чего Говард Баффет получил от полицейских презент –шеврон подразделения. Это, объяснили копы, – символ доверия, единства и совместной борьбы за человеческие жизни.
Читайте также: Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Жителей Купянщины эвакуировали вместе с американским бизнесменом Баффетом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 11:30;