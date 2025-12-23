Live

Жителей Купянщины эвакуировали вместе с американским бизнесменом Баффетом

Общество 11:30   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет посетил пригород Купянщины, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Вместе со спецподразделением полиции «Белый Ангел» Баффет помог местным жителем эвакуироваться на безопасные территории, а также оценил масштабы разрушений в результате российских обстрелов.

Говард Баффет на Купянщине

«Благодаря бронированному автотранспорту, предоставленному фондом Говарда Баффета, полицейские уже эвакуировали более 200 мирных жителей из прифронтовых общин Харьковской области», – напомнили полицейские.

После чего Говард Баффет получил от полицейских презент –шеврон подразделения. Это, объяснили копы, – символ доверия, единства и совместной борьбы за человеческие жизни.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
