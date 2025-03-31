Харьковский бизнесмен Фельдштейн шикует с сыном в Испании — СМИ (фото)

Харьковский бизнесмен Игорь Фельдштейн мог выехать из Украины во время полномасштабной войны, используя не совсем законные способы, пишет издание «Думка» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников СМИ, Фельдштейн воспользовался системой «Шлях», куда был внесен как волонтер. В Украину он до сих пор не вернулся и сейчас, вероятно, живет в Испании, о чем, в частности, свидетельствует вид на жительство, выданный бизнесмену в октябре 2023 года. «Думка» опубликовала скан этого документа.

«За это время Фельдштейн в Испании, по данным источников, купил дом, яхту и автомобиль премиум-класса Bentley Continental GT V8. Этот автомобиль, согласно накладной, которая также попала в распоряжение редакции, стоил предпринимателю 194,9 тыс. евро (8,7 млн грн по актуальному курсу на 26 марта 2025 года)», — пишет издание.

«Думка» также опубликовала фотографии и видео, которые свидетельствуют об образе жизни бизнесмена в Испании. На снимках и записях присутствует сам Фельдштейн, а также его сын Леонид, который, видимо, часто посещает отца за рубежом. Они ездят по морскому побережью на Bentley, распивают алкоголь на яхте (возможно, именно ее и приобрел Фельдштейн-старший), посещают элитные рестораны в брендовой одежде и пользуются услугами криотерапии.

«Несмотря на полномасштабную войну и закрытые границы, Леонид Фельдштейн может спокойно летать в Испанию, поскольку, по информации источников издания, вероятно, в марте 2022 года он получил медицинскую справку об инвалидности, благодаря которой его признали непригодным к военной службе и исключили с воинского учета. Соответствующий документ был подписан тогдашним начальником Ужгородского районного ТЦК и СП полковником Игорем Тищуком, которому, кстати, в 2024 году СБУ выдвинула подозрение в получении взяток — $4 тыс. за отсрочку от мобилизации за одного военнообязанного», — также говорится в публикации.

Также источники рассказали «Думке», что после прекращения боевых действий Игорь и Леонид Фельдштейны вероятно планируют вернуться в Украину, чтобы баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов в Харьковской области. Возможно, речь идет о партии «Батьківщина». По крайней мере в рекламном ролике малоизвестного благотворительного фонда «ЛЮБО МИР» Игоря и Леонида Фельдштейнов, который появился на днях в Telegram, была символика именно этой политсилы.

«Для Игоря Фельдштейна это будет не первый политический опыт. Ранее, в 2020 году, он безуспешно баллотировался в Харьковский городской совет от «Блока Кернеса — Успешный Харьков», набрав 254 голоса. Игорь Фельдштейн, как говорится в открытых источниках, владеет, в частности, Коломакским охотничье-рыболовным хозяйством «Снайпер». Его партнером в этом бизнесе, как ранее сообщал Харьковский антикоррупционный центр, был руководитель Госпрома Николай Чехунов, в свое время дважды депутат Харьковского областного совета от «Партии регионов», — напоминает «Думка».