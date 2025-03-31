Харківський бізнесмен Фельдштейн шикує із сином в Іспанії – ЗМІ (фото)

Харківський бізнесмен Ігор Фельдштейн міг виїхати з України під час повномасштабної війни, використовуючи не зовсім законні способи, пише видання «Думка» із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників ЗМІ, Фельдштейн скористався системою “Шлях”, куди був внесений як волонтер. В Україну він досі не повернувся і зараз, ймовірно, живе в Іспанії, про що свідчить дозвіл на проживання, виданий бізнесмену в жовтні 2023 року. “Думка” опублікувала скан цього документа.

«За цей час Фельдштейн в Іспанії, за даними джерел, купив будинок, яхту та автомобіль преміумкласу Bentley Continental GT V8. Цей автомобіль, згідно з накладною, яка також потрапила у розпорядження редакції, коштувала підприємцю 194,9 тис. євро (8,7 млн грн за актуальним курсом на 26 березня 2025 року)», — пише видання.

“Думка” також опублікувала фотографії та відео, які свідчать про спосіб життя бізнесмена в Іспанії. На знімках та записах присутній сам Фельдштейн, а також його син Леонід, який, певно, часто відвідує батька за кордоном. Вони їздять морським узбережжям на Bentley, розпивають алкоголь на яхті (можливо, саме її і придбав Фельдштейн-старший), відвідують елітні ресторани в брендовому одязі та користуються послугами кріотерапії.

«Попри повномасштабну війну та закриті кордони Леонід Фельдштейн може спокійно літати до Іспанії, оскільки, за інформацією джерел видання, ймовірно, у березні 2022 року він отримав медичну довідку про інвалідність, завдяки якій його визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. Відповідний документ було підписано тодішнім начальником Ужгородського районного ТЦК та СП полковником Ігорем Тищуком, якому, до речі, у 2024 році СБУ висунула підозру в отриманні хабарів – $4 тис. за відстрочку від мобілізації за одного військовозобов’язаного», – також йдеться у публікації.

Також джерела розповіли «Думці», що після припинення бойових дій Ігор та Леонід Фельдштейни, ймовірно, планують повернутися в Україну, щоб балотуватися до Верховної Ради по одному з мажоритарних округів у Харківській області. Можливо, йдеться про партію «Батьківщина». Принаймні в рекламному ролику маловідомого благодійного фонду «ЛЮБО МИР» Ігоря та Леоніда Фельдштейнів, який з’явився днями в телеграмі, була символіка саме цієї політсили.

“Для Ігоря Фельдштейна це буде не перший політичний досвід. Раніше, у 2020 році, він безуспішно балотувався до Харківської міської ради від “Блоку Кернеса – Успішний Харків”, набравши 254 голоси. Ігор Фельдштейн, як мовиться у відкритих джерелах, володіє, зокрема, Коломацьким мисливсько-рибальським господарством “Снайпер”. Його партнером у цьому бізнесі, як раніше повідомляв Харківський антикорупційний центр, був керівник Держпрому Микола Чехунов, свого часу двічі депутат Харківської обласної ради від “Партії регіонів”, — нагадує «Думка».