Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом

Суспільство 11:30   23.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом

Американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет відвідав передмістя Куп’янщини, передають у ГУ Нацполіції в Харківській області. 

Разом із спецпідрозділом поліції “Білий Янгол” Баффет допоміг місцевим жителям евакуюватись на безпечні території, а також оцінив масштаби руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Говард Баффет на Куп'янщині

Завдяки броньованому автотранспорту, який надав фонд Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області“, – нагадали поліцейські.

Після цього Говард Баффет отримав від поліцейських презент – шеврон підрозділу. Це, пояснили копи, – символ довіри, єдності та спільної боротьби за людські життя.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
