Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом

Американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет відвідав передмістя Куп’янщини, передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Разом із спецпідрозділом поліції “Білий Янгол” Баффет допоміг місцевим жителям евакуюватись на безпечні території, а також оцінив масштаби руйнувань внаслідок російських обстрілів.

“Завдяки броньованому автотранспорту, який надав фонд Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області“, – нагадали поліцейські.

Після цього Говард Баффет отримав від поліцейських презент – шеврон підрозділу. Це, пояснили копи, – символ довіри, єдності та спільної боротьби за людські життя.