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Авто, дрони та зарядні станції передали харківські бізнесмени ЗСУ

Події 21:10   05.07.2024
Оксана Якушко
Авто, дрони та зарядні станції передали харківські бізнесмени ЗСУ

Засновники харківської компанії «Logity» передали 9 авто, дрони та зарядні станції підрозділам ЗСУ, які захищають Харківщину, повідомила харківська міськрада. 

«Передали те, про що просили військові: дрони, автівки, EcoFlow, РЕБи. Ми працюємо за запитами і вже зараз формуємо наступну партію допомоги. Для нас дуже важливо підтримувати тих, хто захищає Харків та всю Україну», – зазначив засновник компанії «Logity» Амазасп Манукян.

Командир 1-го батальону 13-ї бригади НГУ «Хартія» Олег Черкашин, чий підрозділ, серед інших, отримав обладнання, зазначив, що дрони закінчуються швидко, тому нагальна потреба в них зберігається постійно.

«Зараз ситуація на фронті загострена. Роботи багато, за день на нас скидають іноді по 30-40 КАБів. Тому ресурси і техніку треба постійно поповнювати, щоб продовжувати виконувати бойові завдання. Дякую всім, хто нас підтримує!» – підкреслив Олег Черкашин.

Фото: Харківська міськрада

Фото: Харківська міськрада

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 21:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновники харківської компанії «Logity» передали 9 авто, дрони та зарядні станції підрозділам ЗСУ, які захищають Харківщину, повідомила харківська міськрада. ".