Авто, дрони та зарядні станції передали харківські бізнесмени ЗСУ

Засновники харківської компанії «Logity» передали 9 авто, дрони та зарядні станції підрозділам ЗСУ, які захищають Харківщину, повідомила харківська міськрада.

«Передали те, про що просили військові: дрони, автівки, EcoFlow, РЕБи. Ми працюємо за запитами і вже зараз формуємо наступну партію допомоги. Для нас дуже важливо підтримувати тих, хто захищає Харків та всю Україну», – зазначив засновник компанії «Logity» Амазасп Манукян.

Командир 1-го батальону 13-ї бригади НГУ «Хартія» Олег Черкашин, чий підрозділ, серед інших, отримав обладнання, зазначив, що дрони закінчуються швидко, тому нагальна потреба в них зберігається постійно.

«Зараз ситуація на фронті загострена. Роботи багато, за день на нас скидають іноді по 30-40 КАБів. Тому ресурси і техніку треба постійно поповнювати, щоб продовжувати виконувати бойові завдання. Дякую всім, хто нас підтримує!» – підкреслив Олег Черкашин.