Live
  • Пт 05.07.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены

Происшествия 21:10   05.07.2024
Оксана Якушко
Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены Фото: Харьковский горсовет

Учредители харьковской компании «Logity» передали 9 авто, дроны и зарядные станции подразделениям ВСУ, защищающим Харьковщину, сообщил харьковский горсовет. 

«Передали то, о чем просили военные: дроны, автомобили, EcoFlow, РЭБы. Мы работаем по запросам и уже сейчас формируем следующую партию помощи. Для нас очень важно поддерживать тех, кто защищает Харьков и всю Украину», – отметил основатель компании «Logity» Амазасп Манукян.

Командир 1-го батальона 13-й бригады НГУ «Хартия» Олег Черкашин, чье подразделение, среди прочих, получило оборудование, отметил, что дроны заканчиваются быстро, поэтому потребность в них сохраняется постоянно.

«Сейчас ситуация на фронте обострена. Работы много, за день на нас сбрасывают иногда по 30-40 КАБов. Поэтому ресурсы и технику нужно постоянно пополнять, чтобы продолжать боевые задания. Спасибо всем, кто нас поддерживает!» – подчеркнул Олег Черкашин.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Промышленности Харьковщины необходимо страхование рисков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
05.07.2024, 14:37
На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски
На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски
05.07.2024, 18:28
Колумбийцы и аргентинцы бьют россиян под Липцами на Харьковщине — Бутусов
Колумбийцы и аргентинцы бьют россиян под Липцами на Харьковщине — Бутусов
05.07.2024, 19:43
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
05.07.2024, 11:16
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
05.07.2024, 13:43
Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены
Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены
05.07.2024, 21:10

Новости по теме:

15:31
Лидера известной харьковской банды «Залютинские» поймали во Франции (видео)
15:31
7 уклонистов хотели бежать за границу, среди них – жители Харьковщины (видео)
19:13
По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове
16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
19:00
Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (фото)

Вы читали новость: «Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 21:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учредители харьковской компании «Logity» передали 9 авто, дроны и зарядные станции подразделениям ВСУ, защищающим Харьковщину, сообщил харьковский горсовет. ".