Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены
Учредители харьковской компании «Logity» передали 9 авто, дроны и зарядные станции подразделениям ВСУ, защищающим Харьковщину, сообщил харьковский горсовет.
«Передали то, о чем просили военные: дроны, автомобили, EcoFlow, РЭБы. Мы работаем по запросам и уже сейчас формируем следующую партию помощи. Для нас очень важно поддерживать тех, кто защищает Харьков и всю Украину», – отметил основатель компании «Logity» Амазасп Манукян.
Командир 1-го батальона 13-й бригады НГУ «Хартия» Олег Черкашин, чье подразделение, среди прочих, получило оборудование, отметил, что дроны заканчиваются быстро, поэтому потребность в них сохраняется постоянно.
«Сейчас ситуация на фронте обострена. Работы много, за день на нас сбрасывают иногда по 30-40 КАБов. Поэтому ресурсы и технику нужно постоянно пополнять, чтобы продолжать боевые задания. Спасибо всем, кто нас поддерживает!» – подчеркнул Олег Черкашин.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, бизнесмен, дрон, Игорь Терехов, предприниматель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учредители харьковской компании «Logity» передали 9 авто, дроны и зарядные станции подразделениям ВСУ, защищающим Харьковщину, сообщил харьковский горсовет. ".