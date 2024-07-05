Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены

Учредители харьковской компании «Logity» передали 9 авто, дроны и зарядные станции подразделениям ВСУ, защищающим Харьковщину, сообщил харьковский горсовет.

«Передали то, о чем просили военные: дроны, автомобили, EcoFlow, РЭБы. Мы работаем по запросам и уже сейчас формируем следующую партию помощи. Для нас очень важно поддерживать тех, кто защищает Харьков и всю Украину», – отметил основатель компании «Logity» Амазасп Манукян.

Командир 1-го батальона 13-й бригады НГУ «Хартия» Олег Черкашин, чье подразделение, среди прочих, получило оборудование, отметил, что дроны заканчиваются быстро, поэтому потребность в них сохраняется постоянно.

«Сейчас ситуация на фронте обострена. Работы много, за день на нас сбрасывают иногда по 30-40 КАБов. Поэтому ресурсы и технику нужно постоянно пополнять, чтобы продолжать боевые задания. Спасибо всем, кто нас поддерживает!» – подчеркнул Олег Черкашин.

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