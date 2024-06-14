Промышленности Харьковщины необходимо страховании рисков

Производители, оставшиеся на Харьковщине, работают, несмотря на риск быть уничтоженными. И говорят о восстановлении после сокрушительных атак, которые сводят на нет или ставят на паузу дело всей жизни. Кто-то не выдерживает и уезжает. Что необходимо, чтобы крупные и малые предприятия не бежали из Харькова и области, в материале МГ «Объектив».

Россияне убили коров и сожгли мясокомбинат

В марте 2022 года шокирующие фотографии разбомбленного до основания предприятия «Агросвит», которое производило молочную продукцию, облетели украинские и мировые медиа. Невозможно было смотреть на десятки расстрелянных коров и телят в Шестакове. Всего оккупанты убили тогда около двух тысяч коров и уничтожили крупное хозяйство, которое давало до 40 тонн молока в день и кормило чуть ли не половину Харькова.

Спустя некоторое время предприятие возродилось в соседней области. И как только появилась возможность – вернулось на родину, где отстроили разбитые россиянами коровники, установили новое оборудование. С момента перезапуска производства прошло пять суток – и россияне снова ударили по нему ракетами, уничтожили помещение и убили десятки животных.

Владелец «Агросвита» Виктор Зверев даже не скрывает отчаяния. Ведь частным предприятиям в Украине убытки не возмещают. А к идее снова начинать все с нуля на новом месте он относится со скепсисом.

Владелец одного из самых крупных мясокомбинатов Харьковщины, предприниматель Александр Скорик также не желает релоцироваться. По его семейному бизнесу, который он выстраивал 25 лет, россияне ударили ракетой в преддверии Пасхи в этом году. Перед праздником на производстве почти не было людей, это помогло избежать большого количества жертв.

Огонь бушевал в цехах на площади 10 тысяч м² и уничтожил новейшее оборудование по переработке мяса. Пылавший мясокомбинат «Мясной» россияне презентовали как большую военную победу и «стратегический объект по производству дронов». Но, несмотря на то, что враги нанесли ущерб бизнесмену на 500 млн гривен, Скорик готов возобновлять производство именно в Харьковской области.

Больше всего промышленных предприятий выехало на запад Украины

Но далеко не все владельцы крупных промышленных производств решили оставаться в Харькове и области. По данным Министерства экономики Украины по состоянию на начало мая 2024 года 253 субъекта хозяйствования Харьковщины релоцировались в другие области. Все они воспользовались правительственной программой перемещения бизнеса, компенсирующей транспортировку. Переехали в безопасные регионы страны и остаются там 247 предприятий, из них 120 уже работают. Остальные перевезли свои мощности, но еще не начали производить продукцию.

И только 6 отчаянных производителей, среди которых и несчастный «Агросвит», вернулись в Харьковскую область.

Статистика говорит, что промышленные предприятия Харьковщины перевезли свой бизнес в основном в западный регион страны. Больше всего харьковских предприятий теперь во Львовской области — 20,3%. Немало осело в Закарпатье — 14%; почти поровну в Ивано-Франковской – 11,1% и Хмельницкой – 10,1% областях. В Черновицкой — 8,7%; Тернопольской – 6,1%, и Полтавской – 5,3% тоже теперь есть харьковские предприятия. Среди релокированных большинство из Харькова и Харьковского района (80,6%).

Среди предприятий, переехавших из Харьковской области, больше всего производителей пищевых продуктов, мебели, металлических изделий, текстильной и химической продукции, полимерных и деревянных изделий, а также производства стекловолокна, рассказали МГ «Объектив» в ХОВА.

Официальная статистика не отображает полную картину

Согласно официальной статистике, почти треть всех релокированных из Харьковщины – ФЛП. Но многие бизнесмены в нее не просто не вошли, говорит президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Чтобы переехать в другие области с собственным производством, перевезти оборудование, потребовались очень большие деньги. Поэтому собственники промышленных предприятий обращались за компенсацией в Минэкономики. А если у вас маленькая кофейня, то забрать кофемашину, которая влезет в автомобиль, еще какое-нибудь оборудование можно и за собственные средства. Поэтому за компенсацией никто не обращался и соответствующей статистики нет», — отметил Чумак.

И потеря именно ФЛП может едва ли не больнее всего ударить по бюджету Харькова и области.

До начала полномасштабного вторжения Харьковская область находилась в тройке главных доноров в государственный бюджет, напоминает профессор, директор Каразинской школы бизнеса Владимир Родченко.

«Бюджет наполняли средства от добычи нефти и газа, налоги от аграрной отрасли, и была часть налоговых поступлений от нашей промышленности. А крупные предприятия были преимущественно убыточными. И около 50 миллионов гривен бюджетных поступлений давали именно ФЛП и до десятка миллионов гривен – крупные предприятия», — отмечает Родченко.

Война ускорила смерть советских заводов

Но если владельцы маленького или среднего промышленного производства могут самостоятельно решать, оставаться им или уезжать с Харьковщины, то крупные мощные производства, лидеры отрасли, ограничены в собственном выборе. А таких в Харькове много – тот же тракторный завод, авиационный или Турбоатом.

«Все решения в отношении стратегических предприятий принимает и комментирует Кабинет министров Украины», – лаконично отвечает генеральный директор ОАО «Турбоатом» Виктор Субботин на вопрос о дальнейшей судьбе завода. По его территории россияне не раз нанесли удары. Но как, главное, куда можно перевезти такое огромное производство, чтобы оно снова плодотворно работало, непонятно.

«Если смотреть на жизненный цикл предприятия, то есть время, когда оно строится, растет, а есть время, когда умирает. И при всем уважении к нашему индустриальному прошлому, это отрасль ориентировалась на условия, которых уже нет. И больше не будет. Война значительно ускорила эти процессы. И вместе с тем открыла новые возможности для Харькова», — резюмирует профессор Родченко.

Промышленности нужно страхование рисков

Чтобы понять, какие именно возможности, нужно сравнить объем инвестиций до начала полномасштабного вторжения в Украину и сейчас, отмечает он. За счет войны страна имеет колоссальное вливание средств в экономику – посредством международно-технической помощи, оружия, социальной помощи.

По мнению Родченко, перспективы экономического развития Харьковской области зависят от системных изменений и трансформаций. Одна из необходимых – чтобы государство начало поддерживать и страховать бизнес, готовый работать в рискованных условиях, определило правила игры.

«Сколько механизмов военно-финансовых гарантий предоставляют бизнесменам в странах Европы? Я прицельно не считал, но за последние три месяца около 15 стран предлагают своим бизнесменам открывать проекты в Украине. Это выглядит примерно так: «Ребята, у нас есть 10 миллиардов евро, под которые мы можем предоставить вам гарантии. Вы инвестируете проект в Украине – мы его гарантируем с позиции военных рисков. Если что-нибудь прилетит, мы возместим». Многие бизнесы из Европы сейчас в низком старте и ждут, чтобы зайти в Украину», — говорит профессор Родченко.

Он напоминает пример концерна Shell, который, несмотря на гражданскую войну в Мексике, отрыл там добычу нефти – и вслед за деньгами в тот регион вернулись покой и безопасность. Конечно, война между картелями и украино-российская и близко не похожи, но учитывая, как часто за последний месяц топ-чиновники и политики США говорят об инвестициях и дальнейшем развитии украинской промышленности, эта идея уже не выглядит невероятной.

“Война не означает эмбарго на инвестиции. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016-2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель», — отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Что касается харьковского бизнеса, который, несмотря на сокрушительные ракетные удары, готов восстанавливаться на Харьковщине, то бизнесмены руководствуются не только патриотическими чувствами.

«Главная цель любого предпринимателя – зарабатывать деньги и получать прибыль. Сейчас в Харькове проживает более миллиона человек. Есть люди – им нужно будет есть. А есть они будут то, что произведут предприниматели», — объясню логику бизнесменов профессор.

Если государство изменит подход в поддержке частных промышленников и производителей, восстановление Харьковщины начнется до конца военных действий. И, собственно, ускорит окончание войны, потому что победу куют в экономике.

Автор: Оксана Якушко

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.