Спорт в Харькове: кто не эвакуировался, тренируется рискуя

С началом полномасштабного вторжения из Харькова эвакуировали олимпийцев и немало детей. Около 500 спортсменов и тренеров пошли в армию. Но, несмотря на обстрелы города, продолжают работать спортивные секции. Что нужно для сохранения спорта в регионе – в материале МГ «Объектив».

У юной спортсменки без тренировок застыли мышцы

В марте 2022 года харьковчанке Ольге после нескольких недель скитаний по подвалам пришлось вывезти свою 10-летнюю дочь за границу.

«Настя много лет занимается художественной гимнастикой. И ее не так пугали российские бомбардировщики (дочь спокойно спала в ванной), как то, что без ежедневных тренировок у нее начался спазм мышц. Ноги болели так, что однажды мне пришлось выносить ее на руках из подвала. Тогда я решила – все надо ехать», — вспоминает Ольга.

Волей судьбы они оказались на севере Франции, в Нормандии. Там девочка сразу пошла в спортивную секцию.

«За это не взяли ни одного сантима, а местные наставники восхищались уровнем подготовки Насти. У французов она не так интенсивна, ее сверстники выполняют гораздо более простые упражнения. Но главное, что мы возобновили тренировку и сохранили то, что нарабатывали не один год. Это помогло Насте войти в привычный режим, когда мы вернулись домой в Харьков», – рассказывает Ольга.

Сейчас девочка снова занимается со своим тренером. Это не всегда удается делать так, как происходило в довоенном режиме – случается, что занятия отменяют из-за обстрелов или отсутствия света. Но спорт стал для этой семьи одной из причин возвращения домой.

«Прилетало» по стадиону и рядом со спортивной секцией

Тренировочный процесс на Харьковщине из-за ситуации безопасности запрещен, подчеркивает заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха. Яркая иллюстрация, почему не стоит собирать детей вместе – удар россиян 8 мая по школьному стадиону в Харькове, где местные подростки гоняли мяч. В результате ракетной атаки трое ребят получили серьезные ранения, одному из детей ампутировали ступню. Жертв могло быть гораздо больше, если бы не плохая погода, которая разогнала детей со стадиона.

Не очень защищают от ранений и стены – 2 мая россияне ударили КАБом рядом со спортклубом, где вместе с 75-летним тренером каратэ занимались дети. Тогда были ранены шестеро детей – четверо из них получили травмы средней тяжести, двое легкие телесные повреждения. Также посекло стеклом и пожилого наставника.

Несмотря на это, в городе-миллионнике продолжают работать спортивные кружки и секции. Жизнь на паузу не поставишь – если уж согласились жить и работать в режиме ежедневных обстрелов, удивительно отказываться от этой составляющей. В апреле соцсети облетело видео, как очередная ракетная атака россиян прошла во время футбольного матча. Во время взрывов мужчины легли на поле и закрыли руками головы, а после двойного прилета продолжили игру.

Тренеры везли детей на запад Украины и за границу

Но умалять влияние полномасштабного вторжения на спорт в регионе бесполезно. До 24 февраля 2022 года в Харьковской области функционировали 423 отделения по разным видам спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР, рассказывает начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.

После начала боевых действий с Харьковщины уехало немало спортсменов. В первую очередь тренеры вывозили детей.

«В первый год войны многие федерации выехали с детьми за границу и за пределы области. Румыния и Всемирная федерация дзюдо в течение года помогали 50 юным дзюдоистам из Харькова. Все харьковские шорт-трековцы (шорт-трек — это вид конькобежного спорта — прим. ред.) во главе со старшим тренером и президентом областной федерации Виталием Сиваком находятся сейчас в Польше. Там им предоставили бесплатный лед и жилье. 35 тренеров ДЮСШ работают за пределами Харьковщины, еще 19 тренеров ДЮСШ – за границей», – перечисляет Ананченко.

В Харьковской области сейчас большая проблема с тренировочным процессом, и особенно с детским спортом, говорит тренер по боксу Александр Манчак.

«Взрослые еще в частных залах имеют возможность тренироваться, а дети… Но для большинства спортсменов, показывающих результаты, даже среди детей, Харьковская федерация бокса вместе с неравнодушными проводит постоянные лагеря в Ивано-Франковске, куда приезжают тренироваться наши харьковчане. В Ровно тоже организовали – туда часть ребят переехала и там тренируются. Потому что сейчас такого настоящего тренировочного процесса, который необходим детям для подготовки к международным турнирам или чемпионатам Украины, чемпионатам Европы, в Харькове нет», — признает Манчак.

Олимпийский резерв эвакуировали из Харьковской области

Четыре федерации (биатлон, лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика) – а это около 18 тренеров и 140 спортсменов – выехали в Закарпатье и на запад Украины.

Харьковская областная федерация синхронного плавания перебазировалась в столицу. Но сборная команда Украины, которая полностью состоит из харьковчанок и тренировалась в Киеве, в августе 2023 вернулась домой, отметил Ананченко.

Сестры Алексеевы, звезды сборной Украины и бронзовые призерки Олимпиады-2020, которые будут представлять Украину в Париже, возвратились в Харьков ради возможности свободно тренироваться в бассейне. После вторжения девочки жили сначала в Италии, затем в Киеве. Но в столице была очередь в бассейн, а в Харькове – людей мало, тренируйся сколько хочешь, рассказали девушки.

Часть Харьковской федерации бокса находится в Ивано-Франковске, некоторые спортсмены разных видов спорта во Львове.

Среди выехавших – отделение тяжелой атлетики Харьковского училища физкультуры и спорта, которое покинуло Харьковщину в марте 2022 года. Устраивались на новом месте благодаря личным контактам, говорит старший тренер Валерий Никулин.

«Сейчас наше отделение находится частично в Закарпатье и в Житомирской области. В общей сложности это около 40 человек. Со мной в Закарпатье 5 человек – это наш олимпийский резерв», – рассказал Никулин.

Тренер предпочитает не сравнивать условия, которые спортсмены когда-то имели в Харькове для подготовки к соревнованиям.

«Не на что жаловаться, спасибо людям, что нас приняли. Есть зал, есть штанги, спасибо за это. Работаем, можем тренироваться и участвовать в украинских и международных соревнованиях», – спокойно констатирует Никулин.

Уже одна его подопечная – 23-летняя Камила Конотоп – подтвердила свое участие в Олимпиаде в Париже. И еще одна должна пройти квалификацию.

Харьковских спортсменов приглашают представлять другие области

Несмотря на то, что на западе Украины у спортсменов гораздо больше условий для длительных и постоянных тренировок, легким их пребывание назвать трудно. Жить вдалеке от дома не дешево, тем более денег на содержание спортсменов больше не становится. Поэтому некоторые профессиональные спортсмены досрочно заканчивают тренировки или, если позволяет возраст, выезжают в другие страны, рассказал Константин Ананченко. Также другие области Украины предлагают харьковским спортсменам свою поддержку, переманивая их, признает чиновник.

⁠Есть и непосредственные потери из-за войны. Ведь около 500 спортсменов и тренеров Харьковской области сейчас защищают страну, находясь в рядах ВСУ и других военных формирований. С начала полномасштабного вторжения на фронте погибли 20 спортсменов и пять тренеров, отметил Ананченко.

Возродить спорт в Харькове под землей

В условиях ежедневных ракетных ударов и авиатак КАБами по Харькову и области едва ли не единственная возможность возродить тренировки для некоторых видов спорта – это обустроить подземные спортивные площадки. Такой вариант как единственный безопасный и вероятный озвучили в разговоре с «Объективом» некоторые тренеры и спортсмены. Пока строительство подобных сооружений остается на уровне разговоров в узких кругах, но надежда есть. Ведь после запуска 13 мая первой подземной школы в Харькове мэр Харькова Игорь Терехов озвучил планы переместить под землю еще одну сферу жизни города – медицинскую. Речь идет об операционных блоках и реанимациях.

Уже частично собственными силами перебрались в хранилища городские культурные заведения – театры играют под землей премьеры, проходят выставки. Так что спортсмены надеются, что и до них дойдет очередь. Да, подземный бассейн или велотрек вряд ли построят в хранилище. Но помещение для контактных видов спорта обустроить вполне можно.

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