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Пловчихи Алексеевы из Харькова представят Украину на Олимпиаде-2024 в Париже

Мир 18:33   13.02.2024
Оксана Якушко
Пловчихи Алексеевы из Харькова представят Украину на Олимпиаде-2024 в Париже

Украина получила олимпийскую лицензию в артистическом плавании, наша сборная будет представлена на Олимпиаде в Париже в соревнованиях дуэтов, сообщила ХОВА.

По итогам чемпионата мира по водным видам спорта в соревнованиях по артистическому плаванию харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы попали в шестерку дуэтов с высоким рейтингом, которые до этих соревнований еще не прошли олимпийскую квалификацию и получили для Украины пропуск на Игры-2024.

Кроме Украины, по итогам чемпионата мира лицензии в дуэте также получили Великобритания, Нидерланды, Греция, Израиль и Республика Корея. Всего за медали Олимпийских игр-2024 сразятся 18 дуэтов со всего мира.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Токио сборная Украины по артистическому плаванию, полностью состоявшая из харьковских спортсменок, впервые в истории поднялась на олимпийский пьедестал, одержав две бронзовые медали – в соревнованиях дуэтов и в командных соревнованиях.

Читайте также: Украинские пловчихи вернулись в Харьков и готовятся к Олимпиаде-2024 (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина получила олимпийскую лицензию в артистическом плавании, наша сборная будет представлена на Олимпиаде в Париже в соревнованиях дуэтов, сообщила ХОВА.".