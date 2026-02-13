Live

Спорт не означает беспамятство — Зеленский о решении МОК против Гераскевича

Мир 13:41   13.02.2026
Владимир Зеленский
президент Украины
Спорт не означает беспамятство — Зеленский о решении МОК против Гераскевича Скриншот

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира. Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

03.02.2026
Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке
23.01.2026
С ночи Лозовская громада под атакой: есть проблемы со светом и водой
05.01.2026
«Дожали»? Глава СБУ Василий Малюк подал в отставку – СМИ
03.01.2026
Кадровые перестановки продолжаются: на какую должность выдвинули Шмыгаля
02.01.2026
Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спорт не означает беспамятство — Зеленский о решении МОК против Гераскевича», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского…".