Спорт не означает беспамятство — Зеленский о решении МОК против Гераскевича

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира. Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила.