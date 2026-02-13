Live

Спорт не означає безпам’ятство – Зеленський про рішення МОК проти Гераскевича

Політика 13:41   13.02.2026
Володимир Зеленський
президент України
Спорт не означає безпам’ятство – Зеленський про рішення МОК проти Гераскевича Скриншот

Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
