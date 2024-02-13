Плавчині Алексіїви з Харкова представлять Україну на Олімпіаді-2024 у Парижі
Україна здобула олімпійську ліцензію в артистичному плаванні, наша збірна буде представлена на Олімпіаді у Парижі в змаганнях дуетів, повідомила ХОВА.
За підсумками чемпіонату світу з водних видів спорту в змаганнях з артистичного плавання харків’янки Владислава і Марина Алексіїви потрапили до шістки дуетів з найвищим рейтингом, які до цих змагань ще не пройшли олімпійську кваліфікацію та отримали для України перепустку на Ігри-2024. Ця ліцензія є неіменною.
Окрім України за підсумками чемпіонату світу ліцензії в дуеті також здобули Велика Британія, Нідерланди, Греція, Ізраїль та Республіка Корея. Всього за медалі Олімпійських ігор-2024 змагатимуться 18 дуетів з усього світу.
Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді в Токіо збірна України з артистичного плавання, яка повністю складалася з харківських спортсменок, вперше в історії піднялася на олімпійський п’єдестал, здобувши дві бронзові медалі – в змаганнях дуетів та в командних змаганнях.
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- Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: олимпиада, париж, пловчихи, сестры Алексеевы, синхронистки;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна здобула олімпійську ліцензію в артистичному плаванні, наша збірна буде представлена на Олімпіаді у Парижі в змаганнях дуетів, повідомила ХОВА.".