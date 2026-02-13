Це вже не Олімпійські, а політичні ігри – Володимир Кличко про рішення МОК
Фото: Володимир Кличко/інстаграм
“Головне – не перемога, а участь” – для російських і білоруських спортсменів. А для українських спортсменів, які загинули, – навіть вшанування пам’яті заборонене. МОК стверджує, що це не про політику, а лише про спорт. Але це вже не має нічого спільного з Олімпійськими іграми – це політичні ігри. МОК не захищає нейтралітет – він захищає свій імідж. Обличчя українських спортсменів, які віддали життя за свободу, виявилися “надто політичними” для вашого ідеального телевізійного шоу. Олімпійський ідеал губиться в холодних розрахунках глобального спортивного бізнесу.
