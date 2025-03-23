“Шахеди” масовано атакували Київ уночі: загинули п’ятирічна дитина з батьком

Внаслідок нальоту на Київ двоє людей загинули, є постраждалі. Також під ударом була Київська область.

Доповнено о 07:48. Троє людей загинули та 10 постраждали через атаку “шахедів” у Києві, повідомила Київська міська військова адміністрація.

“За наявною інформацією, три людини загинули, у тому числі п’ятирічна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців”, – повідомила КМВА.

06:55. Пожежі виникли у різних районах Києва. У Дніпровському горіли верхні поверхи 9-поверхівки, полум’я поширилося на дах.

“Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир”, – повідомила пресслужба ДСНС.

Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. Там горіли чотириповерхова офісно-складська будівля на площі 2000 кв. м, житловий вагончик та вантажівка. У Подільському районі горів 20-й поверх 25-поверхівки. У Деснянському районі спалахнула лісосмуга. У Шевченківському – пошкоджені дві автівки.

Мер столиці Віталій Кличко інформував про сімох постраждалих.

На Київщині постраждали двоє людей.

“О 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки”, – зазначили рятувальники.

Також пожежа виникла через падіння уламків БпЛА на території підприємства в Броварському районі.