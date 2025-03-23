“Шахеди” масовано атакували Київ уночі: загинули п’ятирічна дитина з батьком
Внаслідок нальоту на Київ двоє людей загинули, є постраждалі. Також під ударом була Київська область.
Доповнено о 07:48. Троє людей загинули та 10 постраждали через атаку “шахедів” у Києві, повідомила Київська міська військова адміністрація.
“За наявною інформацією, три людини загинули, у тому числі п’ятирічна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців”, – повідомила КМВА.
06:55. Пожежі виникли у різних районах Києва. У Дніпровському горіли верхні поверхи 9-поверхівки, полум’я поширилося на дах.
“Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир”, – повідомила пресслужба ДСНС.
Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. Там горіли чотириповерхова офісно-складська будівля на площі 2000 кв. м, житловий вагончик та вантажівка. У Подільському районі горів 20-й поверх 25-поверхівки. У Деснянському районі спалахнула лісосмуга. У Шевченківському – пошкоджені дві автівки.
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Мер столиці Віталій Кличко інформував про сімох постраждалих.
На Київщині постраждали двоє людей.
“О 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки”, – зазначили рятувальники.
Також пожежа виникла через падіння уламків БпЛА на території підприємства в Броварському районі.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: атака, ГСЧС, загиблі, киев, кличко, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нальоту на Київ двоє людей загинули, є постраждалі. Також під ударом була Київська область".