За день до переговорів: Зеленський провів у Харкові нараду із Сирським (відео)

Президент Володимир Зеленський 22 березня також побував у Харкові, де провів засідання військового кабінету.

Глава держави поінформував у телеграмі, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

«Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області. Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії», – написав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Як повідомлялося раніше, Зеленський 22 березня їздив в Донецьку та Харківську області. На Харківщині він відвідав командні пункти ОТУ «Харків» та 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». Командувач ОТУ “Харків” Віктор Солімчук доповів, що окупанти не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківщини. Також він розповів про зусилля для захисту цивільних мешканців Харкова та області від БпЛА.