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За день до переговоров: Зеленский в Харькове совещался с Сырским (видео)

Политика 20:00   22.03.2025
Елена Нагорная
За день до переговоров: Зеленский в Харькове совещался с Сырским (видео) Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 22 марта также побывал в Харькове, где провел заседание военного кабинета.

Глава государства проинформировал в Telegram, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

«Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском — и ход операции в Курской области. Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии», — написал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Как сообщалось ранее, Зеленский 22 марта ездил в Донецкую и Харьковскую области. На Харьковщине он посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия». Командующий ОТГ «Харьков» Виктор Солимчук доложил, что оккупанты не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковщины. Также он рассказал об усилиях для защиты гражданских жителей Харькова и области от БпЛА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский 22 марта также побывал в Харькове, где провел заседание военного кабинета.".