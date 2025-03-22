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Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине

Фронт 19:10   22.03.2025
Елена Нагорная
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине Карта DeepState

Удар по пункту управления российской пограничной заставы в селе Глотово Белгородской области нанесли 21 марта Воздушные силы ВСУ.

Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, информируют в Генштабе ВСУ, украинские летчики ликвидировали объект противника — были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

«Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской и Харьковской областях», — подчеркнули в Генштабе.

В ведомстве также добавили, что СОУ, в частности летчики ВСУ, продолжат наносить удары по пунктам управления противника с целью снижения его способности вести агрессивную войну против Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по пункту управления российской пограничной заставы в селе Глотово Белгородской области нанесли 21 марта Воздушные силы ВСУ.".