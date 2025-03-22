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В районе Волчанска на Харьковщине идет бой — сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:29   22.03.2025
Елена Нагорная
В районе Волчанска на Харьковщине идет бой — сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

По одному разу атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районе города Волчанск, этот бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районе Загрызово. Силы обороны успешно отбили эту атаку.

Напомним, в утренней сводке Генштаб информировал, что четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 16:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одному разу атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".