В районе Волчанска на Харьковщине идет бой — сводка Генштаба на 16:00

По одному разу атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районе города Волчанск, этот бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районе Загрызово. Силы обороны успешно отбили эту атаку.

Напомним, в утренней сводке Генштаб информировал, что четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении.