В районе Волчанска на Харьковщине идет бой — сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
По одному разу атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районе города Волчанск, этот бой продолжается.
На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районе Загрызово. Силы обороны успешно отбили эту атаку.
Напомним, в утренней сводке Генштаб информировал, что четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 16:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одному разу атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".