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Больше ста дронов и 750 обстрелов: каково защитникам севера Харьковщины

Фронт 11:18   22.03.2025
Елена Нагорная
Больше ста дронов и 750 обстрелов: каково защитникам севера Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

128 дронов-камикадзе применили военные РФ за прошедшие сутки против защитников севера Харьковщины, а также осуществили 754 обстрела их позиций.

«Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, — информирует ОТГВ «Харьков». — Шесть попыток врага прорвать оборонные рубежи наших защитников в Волчанске успешно отбиты».

За прошедшие сутки на севере Харьковщины противник потерял 70 солдат, из них 34 — убитыми. Также были уничтожены и повреждены 124 единицы вооружения и военной техники, из которых: две артсистемы, 28 автомобилей, два средства РЭБ, 12 единиц спецтехники и 80 БпЛА. Кроме того, уничтожены 90 укрытий личного состава и три места хранения боеприпасов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 11:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "128 дронов-камикадзе применили военные РФ за прошедшие сутки против защитников севера Харьковщины, а также осуществили 754 обстрела их позиций.".