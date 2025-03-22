Больше ста дронов и 750 обстрелов: каково защитникам севера Харьковщины

128 дронов-камикадзе применили военные РФ за прошедшие сутки против защитников севера Харьковщины, а также осуществили 754 обстрела их позиций.

«Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, — информирует ОТГВ «Харьков». — Шесть попыток врага прорвать оборонные рубежи наших защитников в Волчанске успешно отбиты».

За прошедшие сутки на севере Харьковщины противник потерял 70 солдат, из них 34 — убитыми. Также были уничтожены и повреждены 124 единицы вооружения и военной техники, из которых: две артсистемы, 28 автомобилей, два средства РЭБ, 12 единиц спецтехники и 80 БпЛА. Кроме того, уничтожены 90 укрытий личного состава и три места хранения боеприпасов.